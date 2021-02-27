شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ ينشر فيديو لحضور ولى العهد السعودى منافسات فورمولا الدرعية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه، مقطع فيديو يبرز حضور سمو الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى، منافسات سباق فورمولا الدرعية 2021 للسيارات.

وشهد الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم السبت، منافسات الجولة الثانية من سباق (فورمولا إى الدرعية 2021)، الذى أقيم فى الدرعية التاريخية للسنة الثالثة على التوالي، وذلك ضمن الموسم السابع لبطولة العالم "إى بى بى فيا فورمولا إي".

وعلق المستشار تركى آل الشيخ، على فيديو يرصد حضور ولى العهد السعودى، إلى افتتاح الجولة الثانية من سباق (فورمولا إى الدرعية 2021)، وكتب "سيدى ولى العهد حفظه الله فى الفورميلا الان".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أنه فور وصول ولى العهد إلى مضمار السباق، كان فى استقباله الأمير عبدالعزيز بن تركى الفيصل وزير الرياضة.. وقد عزف السلام الملكي، ثم توجه ولى العهد إلى المنصة الرئيسية لمشاهدة السباق.

وأقيمت منافسات السباق الكبير لأول مرة ليلا بمشاركة 12 فريقاً عالمياً على مدى يومين على حلبة الدرعية التى يبلغ طولها 2,83 كم ومضاءة بتقنية الـ"LED"، ذات الاستهلاك المنخفض، التى تعمل بالطاقة المتجددة لأول مرة فى تاريخ السباق، فى إطار تطبيق أفضل المبادرات العالمية بمجال الاستدامة البيئية والاقتصادية، المتماشية مع برامج "رؤية المملكة 2030".

ويشهد القطاع الرياضى فى المملكة، قفزات نوعية وكبيرة على مستوى العالم بفضل ثم الدعم غير المسبوق، الذى يوليه ولى العهد وحرصه ومتابعته المستمرة التى أسهمت فى نجاح القطاع فى استضافة وتنظيم أحداث وفعاليات رياضية عالمية.



ولى العهد السعودى يحضر منافسات فورمولا الدرعية 2021



ولى العهد السعودى يحييى المشاركين بمنافسات فورمولا الدرعية



ولى العهد السعودى يفتتح منافسات فورمولا الدرعية 2021