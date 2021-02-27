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3.5 مليون شخص بالمغرب تلقوا التطعيم بالجرعة الأولى ضد فيروس كورونا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالى للمغاربة الذين تلقوا لقاحا ضد يصل 3435997 شخصا حتى اليوم.

وأفاد بيان للصحة المغربية، بأن 108139 شخصا تلقوا اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية ، وأضافت أن 161109 أشخاص تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس.

يذكر ان المغرب قد تسلم 7 ملايين جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 6 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع فى الهند ، مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصينى.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية الأيام القليلة الماضية عن إجراء تحاليل للدم بالمؤسسات التعليمية، تشمل الطلاب من 16 الى 18 عاما و أيضا المسؤولين الإداريين والتربويين، فى خطوة تهدف إلى محاصرة تفشى سلالات فيروس “كورونا” قبل خروج الوضع عن السيطرة.

وكانت وزارة الصحة المغربية أعلنت عن بدء المرحلة الثانية من التلقيح ضد الفيروس منذ 23 فبراير للفئة العمرية من 60 الى 64 سنة فى إطار توسيع دائرة التلقيح .

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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