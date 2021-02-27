الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أكد معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تأييده للبيان الصادر عن وزارة الخارجية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأميركي به حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي ـ رحمه الله ـ.
وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيان اليوم أن القضاء في المملكة هو المعني وحده في قضية المواطن جمال خاشقجي.
جامعة الدول العربية تؤيد ما ورد في بيان الخارجية بشأن التقرير الوارد عن الكونغرس
الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أكد معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تأييده للبيان الصادر عن وزارة الخارجية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأميركي به حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي ـ رحمه الله ـ.