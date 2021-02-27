جامعة الدول العربية تؤيد ما ورد في بيان الخارجية بشأن التقرير الوارد عن الكونغرس

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أكد معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، تأييده للبيان الصادر عن وزارة الخارجية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأميركي به حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي ـ رحمه الله ـ.

وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيان اليوم أن القضاء في المملكة هو المعني وحده في قضية المواطن جمال خاشقجي.