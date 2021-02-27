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القبض على صاحب فيديو التحرش المتداول بمواقع التواصل بالمنطقة الشرقية

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الخليج - واس 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد بن شار الشهري، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يحرض على بالفتيات، ما يعد مخالفة لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة محافظة الأحساء – بفضل الله – من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من عمره، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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