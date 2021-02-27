شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف »: تدمير طائرة مسيرة ثالثة كانت باتجاه المنطقة الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من رصد وتدمير طائرة مسيرة ثالثة كانت باتجاه المنطقة الجنوبية.
وكان التحالف العربي، أعلن عن اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة ثانية أطلقها الحوثيون صوب خميس مشيط.
يذكر أن التحالف العربي، تمكن من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه الرياض، فيما اعترض التحالف العربي في اليمن، صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي بتجاه المملكة يوم أمس الجمعة، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه المنطقة الجنوبية.
كانت هذه تفاصيل خبر «التحالف »: تدمير طائرة مسيرة ثالثة كانت باتجاه المنطقة الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.