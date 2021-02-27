شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف» : رصد إطلاق عدد من الطائرات دون طيار مفخخة من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية. والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من رصد إطلاق عدد من الطائرات دون طيار مفخخة من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية. وأكد العميد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيا الإرهابية، لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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