شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي يدمر صاروخا باليستيا أطلقته مليشيا الحوثيين باتجاه الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقل التلفزيون السعودي عن التحالف الذي تقوده السعودية ويقاتل ميليشيا الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن قوله اليوم السبت إنه دمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون صوب العاصمة السعودية الرياض.

وكان التحالف قد اعلن صباح اليوم السبت تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط جنوب غربي البلاد، بهدف استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة، وذلك وفقا لقناة (الإخبارية) السعودية.