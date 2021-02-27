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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتدى على مسيرة بالأغوار الشمالية

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القاهرة - سامية سيد - اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على فلسطينيين مشاركين فى مسيرة للجبهة الديمقراطية، لمناسبة ذكرى انطلاقتها الـ52، فى عين الساكوت بالأغوار الشمالية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الناشط الحقوقى عارف دراغمة أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت صوب المشاركين فى المسيرة.

وفى ساق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المسجد الأقصى المبارك، واعتقلت فتاة من بحاته.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابة لم تعرف هويتها بعد من باحات المسجد، واقتادتها إلى جهة غير معلومة.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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