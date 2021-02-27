شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراض وتدمير هجوم باليستي أطلقته مليشيا الحوثي باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت دفاعات المملكة الجوية – ولله الحمد – مساء اليوم (السبت) من اعتراض وتدمير هجوم بصاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف الأعيان المدنية في منطقة الرياض وفقاً لقناة الإخبارية.

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