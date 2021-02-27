شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «الجوازات» بشأن الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يمكن الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة، وكامل تفاصيلها بشكل إلكتروني من خلال منصة أبشر.

وأشارت الجوازات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أن خدمة الاستعلام العام عن صلاحية تأشيرة خروج وعودة عبر منصة أبشر تتيح الاستفسار عن صلاحية وتفاصيل تأشيرة الخروج والعودة.

وفي وقت سابق، حددت المديرية العامة للجوازات، آلية تطبيق غرامة انتهاء هوية مقيم في حالة عدم التجديد.

جاء ذلك في رد من الجوازات، على سؤال مقيمة قالت فيه: “إن هويتي ستنتهي في 13 رجب، متى يفترض أن أجددها حتى لا تنزل غرامة جديدة؟”.

وردت الجوازات عبر حسابها في “تويتر”: “مرحباً، تطبق غرامة انتهاء هوية مقيم بعد ثلاثة أيام من تاريخ الإنتهاء”.

هوية مقيم الرقمية

يذكر أن المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات النقيب ناصر بن مسلط العتيبي، أوضح في وقت سابق، أن إبراز “هوية مقيم الرقمية ” التي تم إطلاقها مؤخراً على تطبيق ” أبشر أفراد ” كافية للتحقق من حاملها.

وأوضح “العتيبي” أن الاحتفاظ بـ”هوية مقيم الرقمية” على الهاتف المحمول للمستفيد تكفي لإبرازها لأي جهة أمنية أو عند التعامل مع الجهات الرسمية التي تطلب إبراز الهوية للتأكد من هوية حاملها بوجود إنترنت أو بدونه، مشيراً إلى أن الهوية المطبوعة ذات السمات الأمنية العالية تبقى هي المرجع والأساس.

الهوية والهاتف الذكي

ولفت “العتيبي” إلى أن هوية مقيم الرقمية ستسهل عملية التحقق من هوية حامليها من المقيمين في حال عدم حملهم أصل الهوية من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة إلكترونية عبر تطبيق “أبشر أفراد” من خلال رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code)، مع إمكانية تنزيل نسخة منها على جهاز الهاتف الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.