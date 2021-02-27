شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تنشر جداول دروس الحصص اليومية من الأسبوع السابع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت وزارة التعليم جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي والرابع والخامس والسادس الابتدائي) والمرحلة الابتدائية (التعليم المستمر) من الأسبوع السابع للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437، فى بث مباشر من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب (هنا الرابط).

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كما نشرت وزارة التعليم جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) والمرحلة الثانوية (المستوى الثاني والمستوى الرابع والسادس) والمرحلة الثانوية (البرنامج الاختياري) من الأسبوع السابع للفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين.

وتذاع الدروس في بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب (هنا الرابط).