بفيديو حصد ملايين المشاهدات... هكذا دعم تركي آل الشيخ محمد بن سلمان

دبي - محمود عبدالرازق - وشارك آل الشيخ، اليوم السبت، مقطعا مصورا يضم أغنية لمحمد بن سلمان عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، وأرفق معها بهذه الكلمات: "سيكتب الحاضر والمستقبل والتاريخ اسمك من ذهب... قائد ملهم قوي صاحب رؤية، رجل أفعال لا أقوال أتى نعمة من الله في توقيت صعب في المنطقه... كاريزما نادرة تجمع الهيبة والطيبة والوفاء والكرم والفروسية والبطولة... كلام من شخص شاف لا من شخص سمع، حفظك الله وعزك هذا حقك علينا".

وحقق فيديو تركي آل الشيخ عن الأمير محمد بن سلمان 3 ملايين مشاهدة حتى لحظة كتابة هذه السطور.

يشار إلى أنه قبل أسبوع، ​حتفى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، بصورة حديثة جمعته بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

ونشر آل الشيخ تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء السبت، أكد من خلالها أن الصورة الحديثة التي جمعته بالأمير محمد بن سلمان هي أغلى تكريم له في حياته.

وقال آل الشيخ: "أكرمني سيدي ومولاي وقائدي حفظه الله بهذه الصورة اليوم 20 فبراير 2021 التي أعتبرها أغلى تكريم لي في حياتي ... حفظك الله سيدي ... الخادم".