السيسي يؤكد مجددا: أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا خلال استقباله لوزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح، بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وقال البيان إن اللقاء شهد توافقا على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة، سعيا نحو التصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية.

وأعرب السيسي عن حرص مصر على ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي، ولما فيه مصلحة الشعب المصري والكويتي، والأمة العربية.

وشدد الرئيس المصري على متانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، وحرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتي الأصعدة.

وفي مارس من العام الماضي، أدلى الرئيس المصري بتصريحات مماثلة شدد فيها على ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري.