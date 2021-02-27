سلطنة عمان تعلق على التقرير الأمريكي بشأن خاشقجي

دبي - محمود عبدالرازق - وأعربت سلطنة عمان، عن تأييدها لموقف السعودية الرافض للتقرير الأمريكي حول مقتل خاشقجي، لتصبح بذلك الدولة العربية السادسة التي تؤيد موقف المملكة.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إنها "تعرب عن تضامن السلطنة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في موقفها بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي رحمه الله".

وثمنت الخارجية العمانية "جهود وإجراءات السلطات القضائية المختصة بالمملكة تجاه القضية وملابساتها".

وفي وقت سابق أعلنت كل من الإمارات والبحرين والكويت والحكومة اليمنية المعترف بها وجيبوتي في بيانات منفصلة تأييدهم لموقف الرياض الرافض لتقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.

وكانت السعودية ردت على تقرير الاستخبارات الأمريكية، والذي تم تقديمه مساء أمس الجمعة إلى الكونغرس بالقول إنها ترفضه "رفضا قاطعا".

وقالت الخارجية السعودية: "نرفض رفضا قاطعا ما ورد في تقرير الكونغرس بشأن مقتل المواطن جمال خاشقجي".

وشددت الخارجية السعودية على أن الجريمة ارتكبتها "مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة وتم اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة"، مؤكدة أن المملكة "ترفض أي أمر من شأنه "المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها".

وكانت الاستخبارات الوطنية الأمريكية أعلنت في تقرير أن مكتب مدير المخابرات الوطنية يرجح أن يكون ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

وجاء في التقرير: "وفقا لتقديراتنا، وافق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي".

وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي اعتبر خاشقجي تهديداً للمملكة ووافق على اجراءات من شأنها إسكاته.