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فرقاطة روسية تدخل السودان

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دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Alexei Druzhinin

وأفاد المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأنه "في إطار التعاون العسكري السوداني الروسي، تقوم الفرقاطة الروسية الأدميرال غريغوروفيتش، التابعة لأسطول البحر الأسود، بزيارة ميناء بورتسودان".

وأضاف أن الفرقاطة "ستمكث في ميناء بورتسودان من يوم 28 فبراير/شباط وحتى الرابع من مارس/آذار المقبل".

كما أشار المصدر إلى أن برنامج زيارة الفرقاطة يشمل تبادل الزيارات في ولاية (البحر الأحمر)، وزيارة الأسطول البحري السوداني، بالإضافة إلى تبادل الهدايا ودعوة قيادات المنطقة البحرية السودانية إلى الفرقاطة.

وكانت الفرقاطة الأدميرال غريغوروفيتش قد رست، قبل أسبوعين، بميناء كراتشي الباكستاني، وقام قائد البحرية الباكستانية الأميرال محمد أمجد خان نيازي بزيارتها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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