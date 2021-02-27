وزير الدفاع السورى: أصبحنا أكثر قوة وصمودا وفعالية ونسير بخطى واثقة نحو الانتصار

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القاهرة - سامية سيد - أكد العماد على عبد الله أيوب وزير الدفاع السورى، أن بلاده أصبحت اليوم أكثر قوة وصموداً و حضوراً وفعالية وتسير بخطى واثقة نحو الانتصار.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن ذلك جاء خلال احتفال الأكاديمية العسكرية العليا بسوريا بتخريج الدورة الخامسة والثلاثين (قيادة وأركان)، برعاية الرئيس السورى بشار الأسد الذى ناب عنه العماد على عبد الله أيوب .

ونقل العماد أيوب فى كلمة له تهانى الرئيس الأسد للضباط الخريجين وتمنياته لهم بالنجاح والتوفيق فى مهامهم.. مؤكداً أن "الخريجين هم أقدر على حمل الأمانة وصون الرسالة والمساهمة بفاعلية فى تعزيز قدرات جيشنا الباسل".

وقال: "إننا سننتصر فى مواجهة ما نتعرض له من محن وتحديات لأننا أصحاب حق وندافع عنه بكل ما نملك وستبقى قواتنا المسلحة العين الساهرة على أمن الوطن والمواطن مؤكدة استعدادها لتحرير كل ما تبقى من الجغرافيا السورية الواقعة خارج سيطرة الدولة.. ولن يبقى شبر من أرض الوطن إلا وسيرتفع فوقه علم سوريا".