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رابطة العالم الإسلامي تؤيد ما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية

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الخليج - واس 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أكدت رابطة العالم الإسلامي تأييدها الكامل لما ورد في بيان وزارة الخارجية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونغرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن جمال ـ رحمه الله ـ.
وشدد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، على رفض الرابطة باسم مجالسها وهيئاتها ومجامعها للاستنتاجات التي تضمنها التقرير مع التأييد التام لبيان وزارة الخارجية الذي أكد على ما سبق أن صدر من الجهات المختصة من المملكة.
وأكد بيان الرابطة على ثقة العالم الإسلامي بقيادة المملكة العربية في كل ما تتخذه من إجراءاتٍ، ومن ذلك ما يتعلق بحقها في هذا الشأن السيادي وغيره، مع الرفض القاطع لأي تدخل من شأنه المساس بهذا الحق تحت أي ذريعة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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