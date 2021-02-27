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القبض على (3) أشخاص إثر محاولتهم إركاب أحد الأشخاص بالقوة في مركبتهم بعسير

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الخليج - واس 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، لثلاثة أشخاص ترجلوا من مركبتهم وحاولوا إركاب أحد الأشخاص بالقوة في مركبة كانوا يستقلونها، فقد أسفرت الجهود الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال عن تمكن الجهات الأمنية بمحافظة بيشة ـ بفضل الله ـ من تحديد هويتهم والقبض عليهم، وهم (3) مواطنون في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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