شاهد.. تفاصيل القبض على عصابات ارتكبت جرائم احتيال وسرقة تحت تهديد السلاح

الكويت - هبة التوبجي - حقق رجال الأمن العام عدة نجاحات بمختلف مناطق المملكة، إذ تمكنوا خلال الأيام الماضية، من القبض على عدة عصابات نوعية، منها التي تخصصت في النصب والاحتيال، وأخرى امتهنت ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه.
وأسفرت جهود رجال شرطة الرياض، عن ضبط 4 مواطنين، ارتكبوا عدة جرائم سرقة تحت تهديد السلاح باستخدام مركبات مسروقة، وارتداء ملابس عسكرية لخداع الضحايا.
وتمكن رجال الأمن بالمدينة المنورة، من القبض على 7 مقيمين من الجنسيتين اليمنية والسودانية، وآخر مخالف للإقامة من الجنسية الإثيوبية، على خلفية سرقة 32 بطارية من أبراج شركات الاتصالات.
وتم ضبط مواطنيْن اثنين من قبل شرطة المدينة المنورة، مارسا عملية النصب والاحتيال، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق فتح باب التقدم لوظائف وهمية، مقابل دفع مبالغ مالية.