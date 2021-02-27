وزارة الأوقاف المصرية تعلن إقامة صلاة التراويح في رمضان 2021

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية إقامة صلاة القيام (التراويح) في رمضان 2021، وفق الضوابط الاحترازية في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.



جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، نشر على بوابتها الإلكترونية، السبت.

وصرح وكيل الوزارة لشؤون المساجد، نوح العيسوي "أنه مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية ومراعاة مسافات التباعد، ستقام بإذن الله تعالى صلاة القيام في رمضان في المساجد التي تقام بها الجمعة، وذلك للصلاة فقط دون السماح بأية موائد إفطار، أو إقامة اعتكاف".

وأكد البيان "استمرار عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات، وبمراعاة كافة الضوابط القائمة والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية".

وأضاف البيان أنه سيتم "تكثيف عمليات النظافة والتعقيم المستمرين، مع تأكيدنا أنه لا حرج على الإطلاق على من صلى التراويح في بيته، بل إن ذلك يستحب في الظروف التي نحن فيها، للإسهام في تحقيق التباعد وتخفيف أوقات الاجتماع في مكان واحد".