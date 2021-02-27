4.05 مليون شخص في إيطاليا يحصلون على لقاح مضاد لفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

حصل 4.05 مليون شخص في إيطاليا على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".



جاء ذلك وفق بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، السبت.

وتشير التقديرات إلى أن معدل التطعيم في البلاد هو 97.480 جرعة من اللقاح في اليوم.

وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر 2.6 عام لتطعيم 75% من سكان إيطاليا بجرعتين من اللقاح.

وبدأت إيطاليا حملة التطعيم ضد الوباء قبل نحو 9 أسابيع.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في إيطاليا بلغ 2.89 مليون، في حين وصل إجمالي الوفيات إلى 97 ألفا و227.

وأعلنت إيطاليا تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام وأربعة أسابيع.