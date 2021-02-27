تيك توك يوافق على دفع 92 مليون دولار في صفقة لتسوية عدد من الدعاوى القضائية الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وافقت تيك توك على دفع 92 مليون دولار في صفقة لتسوية عدد من الدعاوى القضائية الأمريكية التي تتهم المنصة بانتهاك خصوصية المستخدمين الشباب.



وحضّ ملف قانوني قدم إلى محكمة فيدرالية في ولاية إيلينوي، القاضي بالموافقة على التسوية التي تشمل أن تكون منصة "تيك توك" أكثر شفافية بشأن جمع البيانات وتدريب الموظفين بشكل أفضل على خصوصية المستخدم.

وشملت الدعوى القضائية 21 قضية جماعية تستهدف منصة "تيك توك" وشركتها الأم "بايت دانس" الصينية.

وكتب محامو إيلينوي في الدعوى "تتسلل منصة تيك توك إلى أجهزة المستخدمين وتستخرج مجموعة واسعة من البيانات الخاصة من بينها بيانات حيوية تستخدمها المنصة لتتبع المستخدمين لغرض استهدافهم بالإعلانات وبالتالي تحقيق الأرباح".

وقدّر المحامون أن التسوية ستشمل 89 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، ومعظمهم مؤهلون للحصول على 96 سنتا لكل منهم إذا قدموا جميعا مطالبات بأموال التسوية.

واتهم المحامون أيضا "تيك توك" بإرسال البيانات أو تخزينها في الصين حيث يقع مقر الشركة الأم.

ونفت "تيك توك" أي إساءة لاستخدام للبيانات قائلة إنها تستخدم فقط علامات مجهولة لاكتشاف مكان الوجوه وأنها تترك تلك البيانات على أجهزة المستخدمين، وفقا للأوراق القانونية.

وقال المحامون للقاضي أن "بايت دانس" دُفعت إلى التسوية بسبب ضغوط المسؤولين الأمريكيين لبيع "تيك توك".

وأفادت تقارير بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أوقفت خطة سلفه دونالد ترامب والتي تطالب ببيع "تيك توك" إلى شركة "أوراكل" الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا مع "وول مارت" كشريك للبيع بالتجزئة.