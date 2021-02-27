شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بحلول أبريل.. هواوي تتخلص من نظام أندرويد في هواتفها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

من المزمع أن تزيل هواوي نظام أندرويد من جميع هواتفها الذكية الجديدة بدءا من أبريل (نيسان) ومنح مالكي هواتفها فرصة للتخلي عن أندرويد، لصالح نظام هارموني أو إس الجديد.



وجاء قرار هواوي بعد الحظر التجاري الأمريكي على تعامل الشركة الصينية مع أي شركة أمريكية، بما في ذلك غوغل التي طورت نظام أندرويد.

ولا تزال المعلومات الإضافية عن هارموني أو إس نادرة، ولا توجد تفاصيل عن ميزاته الجديدة حتى الآن، وفق صحيفة إكسبرس البريطانية.