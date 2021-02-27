شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة مجانية تتيح عمل رسوم نمطية «Patterns» باحترافية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشر الخبير التقني، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، رابط لخدمة مجانية تتيح عمل رسوم نمطية بأي شكل يريده المستخدم.

وعلق الحمادي، على الخدمة بقوله: “إذا احتجت إلى خدمة تصنع لك رسوم نمطية أو ما تُعرف بـ Patterns بأي شكل تريده، سواء لتكون كخلفية لصفحة أو عرض أو تصميم وغيرها، فهذه خدمة مجانية مفيدة لك في ذلك!

وأضاف أنه هذه الخدمة تتيح صناعة أشكال نمطية بالشكل واللون الذي يناسبك ثم تقوم بتحميله واستخدامه، ويمكن الحصول على الخدمة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).