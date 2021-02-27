شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. طريقة إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل كيفية إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة. وأرفقت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي (رابط) يمكنك من خلاله الإطلاع على طريقة الإلغاء خطوة بخطوة. وكانت الهيئة طالبت المسجلين خلال الأيام الماضية بضرورة التأكّد من صحة بيانات التواصل لتسهيل الإجراءات الزكوية والضريبية.

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