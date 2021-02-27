شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة»: مصادرة 740 مليوناً والسجن 16 عاماً لمواطن ومقيمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت النيابة العامة، اليوم السبت، أن دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع مواطن ومقيمين، إذ أنشأ المواطن مؤسستين تجاريتين إضافة إلى تمكين شخصين من جنسية أفريقية من استغلالهما لتمرير أموال غير مشروعة متحصلة من عمليات تستر تجاري وتحويلها إلى الخارج، مقابل مبلغ من المال تم دفعه للمواطن.

وأضافت النيابة أنه بعد انتهاء التحقيقات تم صدور حكم نهائي بسجن المتهمين لمدد تجاوزت 16 عاماً وغرامة مالية بلغت 168 ألف ريال، ومصادرة مبلغ (739.990.495) ريالاً، ومنع المواطن من السفر لمدة مماثلة للحكم الصادر بحقه ومنعه من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، وإبعاد المتهمين الوافدين عن البلاد بعد قضاء محكوميتهما في السجن، وشطب السجلات التجارية واستيفاء الزكاة والضرائب والرسوم المستحقة بالتضامن بين المتهمين، ونشر الحكم في صحيفتين محليتين، واستمرار الإجراءات النظامية لتتبع الأموال في الخارج.

وأكد مصدر أن النيابة العامة وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص ماضية في محاربة كل ما يمس اقتصاد الوطن ومصالحه، ولن تتوانى عن إقامة الدعوى العامة بحق العابثين بأمننا الاقتصادي والمطالبة بأشد العقوبات التي تزجرهم وتردع غيرهم.