شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على «مفقودة نجران» بصحة جيدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نجحت الجهات الأمنية في العثور على المواطنة، مفقودة نجران صباح اليوم السبت بعد غياب أكثر من أسبوع .
وكانت أسرة المواطنة قد أعلنت في وقت سابق، أنها تعاني من حالة نفسية وتغيبت قبل ذلك أكثر من مرة، وتم العثور عليها اليوم وهي بصحة بجيدة بفضل الله.
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