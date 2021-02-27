الدعم اللوجستي جاهز... بغداد تكشف تفاصيل من زيارة البابا فرنسيس

دبي - محمود عبدالرازق - طهران - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية، واللجنة المنظمة لزيارة قداسة البابا للعراق، أحمد الصحاف، في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت:

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"هذه الزيارة ستكون تاريخية وتعزز حالة التعددية الدينية والثقافية في العراق، وتعيد الأنظار من جديد إلى أن العراق ذو تاريخ وحضارة وثقافة تمتد لآلاف السنين"، كما "ستعزز مكانة العراق الدولية وتضعه من جديد في صدارة الدول التي تستضيف شخصيات مهمة كقداسة البابا فرانسيس الأول".

وحول المخاوف الأمنية المرتبطة بزيارة قداسة البابا إلى العراق، أوضح الصحاف أن الأجهزة الأمنية العراقية والحكومة العراقية مهتمة بالغ الاهتمام بزيارة قداسة البابا إلى العراق، وأن "القوات الأمنية والجهات المعنية المختصة تعمل بدأبٍ لتوفير كل الدعم اللوجستي لإنجاح هذه الزيارة".

وفيم يخص برنامج الزيارة، ذكر الصحاف أنها ستشمل "زيارة بيت النبي ابراهيم (ع) في قور في ذي قار- الناصرية، وكذلك سيحضر قداسين لكنيستين في بغداد، وأيضا سيكون هناك قداس في ملعب الحريري في أربيل، وكذلك سيذهب إلى الموصل وإلى قراقوش (محافظة نينوى)".

ويتضمن البرنامج الرسمي للزيارة الذي نشره الفاتيكان على موقعه، انتقال البابا إلى مدينة النجف، جنوب بغداد صباح السبت الموافق 6 آذار/ مارس لزيارة السيستاني.

ويشمل برنامج البابا إلى العراق، زيارة بغداد والموصل ومدينة أور الأثرية مسقط رأس النبي إبراهيم، وسينتقل إلى الموصل ومنطقة سهل نينوى المحيطة بها، وسيزور مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق.