شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي عن مظاهرات النهضة الإخوانية: إفلاس سياسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إنه لن يقبل بأي مقايضة في حق الشعب أو تتعلق بسيادة تونس، مضيفا: "لا نتحرك وفق حسابات البعض أو ترتيباتهم بل وفق المبادئ التي عاهدنا الشعب التونسي".

ووصف قيس سعيد المظاهرات الإخوانية في البلاد التي نفذتها حركة النهضة اليوم السبت، بالإفلاس السياسي.

وحشد راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإخواني في تونس، أنصارع في العاصمة اليوم السبت، لاستعراض القوة التي من شأنها يؤجج خلافا بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء تسبب في إصابة الحكومة بالشلل.

ويدعم حزب النهضة الإخواني، بقيادة رئيس البرلمان راشد الغنوشي رئيس الوزراء هشام المشيشي في مواجهته مع رئيس البلاد قيس سعيد فيما يتعلق بتعديل وزاري.

وأجج الخلاف جدالا على مدى أشهر بين السلطة الرئاسة والحكومة والبرلمان، في أحدث أزمة سياسية تشهدها تونس منذ أن أدت انتخابات 2019 إلى ظهور برلمان مشرذم بينما دفعت سعيد، المستقل، إلى سدة الرئاسة.