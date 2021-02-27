شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الإماراتى الجديد لدى القاهرة يلتقى أمين الجامعة العربية غدا الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد لدى مصر ، السفير حمد سعيد سلطان الشامسى، غدا الأحد، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لتسليمه نسخة من أوراق اعتماده بالجامعة العربية، مندوبا لدولة الإمارات حتى يتثنى له المشاركة فى اجتماع المندوبين الدائمين بالجامعة العربية يوم الاثنين القادم.

ومن المقرر أن يصل الى القاهرة مساء اليوم السبت ، السفير حمد بن سعيد الشامسي، سفير دولة الامارات العربية المتحدة ومندوبها الدائم لدي جامعة الدول العربية، ليبدأ مهام عمله بالقاهرة.

وقد كلفت دولة الإمارات سفيرها الجديد بزيادة سبل التعاون بين الدولتين الشقيقتين والبناء على العلاقات الوطيدة بين الشعبين في مرحلة تشهد ازدهاراً وفرصاً واعدة على مختلف الأصعدة.

من جانبه عبر السفير حمد الشامسي ، عن خالص امتنانه لثقة قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وهذا التكليف السامي، كما عبر عن تطلعه وتقديره للقيادة المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحظى بكل الحب والاحترام من قبل شعب الإمارات.

واختتم السفير تصريحاته قائلاً" أنه على المستوى الشخصي يسعد بأن يحظى بفرصة للعمل في القاهرة بين الأصدقاء والزملاء والأهل من أفراد الشعب المصري الذين تربطه وأسرته بهم صداقات وعلاقات هي الأقوى وأكثر ثراء، معتبراً أن مصر والمصريين يظلون من أقرب الشعوب للإمارات شعباً ودولة وقيادة.

وشغل السفير حمد سعيد الشامسى مؤخرا، منصب سفير الإمارات فى الجمهورية اللبنانية، كما أنه سفير منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) منذ عام 2017 كأول سفير للمنظمة.

ويملك السفير الشامسى" خبرة تمتد لحوالى 20 عام ف العمل الدبلوماسى، كما أنه حاصل على الماجستير فى التنمية الاقتصادية والسياسية، وشهادة التميز الوظيفى من وزارة الخارجية الإمارتية.