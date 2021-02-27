شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين يعلن إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم السبت، إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس "كورونا" تبدأ من غد الأحد ولمدة 12 يوما، وتضمنت منع حركة السيارات وجميع وسائط النقل من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، مع إغلاق الأماكن التجارية خلال هذه الساعات باستثناء الصيدليات والمخابز، على أن يكون يوما الجمعة والسبت إغلاقا تاما ولا يسمح بالتنقل، وتمنع حركة السيارات بمختلف أنواعها.



وقال اشتية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - "تُمنع الحركة منعا باتا بما يشمل عدم التنقل بين محافظات الوطن بما فيها القدس، على أن يتولى المحافظون إغلاق أي مدينة أو مخيم إغلاقا داخليا حسب الضرورة.. كما سيتم تعطيل جميع المدارس الحكومية والخاصة والأهلية لكل الصفوف اعتبارا من غد عدا طلاب الثانوية العامة ولمدة 12 يوما بما يشمل رياض الأطفال، أما الحضانات فيترك أمرها إلى وزارة التنمية الاجتماعية، وتُعامل كل حالة على حدة".



كما أعلن اشتية إغلاق جميع الجامعات والمعاهد والدوائر التعليمية والتدريبية مع اتباع برامج التعليم عن بٌعد ويسمح للإداريين بالوصول بما لا يزيد على 50% للدوام، مشيرا إلى منع إقامة الأعراس والحفلات وبيوت العزاء، وأن تكون النوادي الصحية في الأماكن المفتوحة فقط.



وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني: "أنه سيتم منع دخول أهلنا من أراضي 1948، على أن يُستثنى من هذا القرار الخدمات البلدية وخدمات الطوارئ والمواد الغذائية والزراعية والطواقم الطبية والمخابز والصيدليات مع التقيد بإجراءات السلامة، كما تضمنت الإجراءات أن يكون دوام الوزارات بنسبة لا تتجاوز 50% من الطواقم، ويترك لكل وزير ترتيب وزارته ما عدا وزارة الصحة، وكذلك دوام القطاع الخاص والصناعي يكون بوتيرة 50% أيضا بما فيها المطاعم والمقاهي".



وفيما يخص لقاحات "كورونا"، أوضح اشتية قائلا "هناك منافسة عالمية ونحن اشترينا بما قيمته 10 ملايين دولار وكان من المفترض أن تصل منتصف الشهر، وسبب التأخير هو الشركة المصنعة وليس لسبب آخر، ونتوقع وصول الدفعة الأولى خلال الأسبوع الأول من شهر مارس".