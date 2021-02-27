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الإمارات تؤيد بيان خارجية المملكة وترفض استغلال قضية “خاشقجي” للتدخل في شؤونها

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صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – وام: أيدت دولة الإمارات بيان وزارة الخارجية في المملكة العربية الشقيقة بخصوص جريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال .

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن ثقتها وتأييدها لأحكام القضاء السعودي والتي تؤكد التزام المملكة بتنفيذ القانون بشفافية وبكل نزاهة، ومحاسبة كل المتورطين في هذه القضية.

وأكدت الوزارة وقوف الإمارات العربية المتحدة التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في جهودها الرامية لاستقرار وأمن المنطقة، ودورها الرئيسي في محور الاعتدال العربي ولأمن المنطقة، مشددة على رفض أي محاولات لاستغلال هذه القضية أو التدخل في شؤون المملكة الداخلية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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