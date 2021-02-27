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البرلمان العربي: نرفض المساس بسيادة المملكة وقيادتها

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صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - أعرب البرلمان العربي عن رفضه القاطع المساس بسيادة المملكة العربية وكل ما من شأنه المساس بقيادتها واستقلال قضائها، كما يؤكد تأييده البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية بشأن التقرير الذي تم رفعه إلى الكونجرس الأمريكي حول مقتل الصحافي جمال .

وأكد البرلمان العربي -بحسب “الرياض”- على الدور المحوري الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير ، في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وعلى المستوى الإقليمي، فضلاً عن سياستها الداعمة لحفظ الأمن والسلم الدوليين، ودورها الرئيسي في مكافحة الإرهاب والعنف والفكر والمتطرف، وترسيخ ونشر قيم الاعتدال والتسامح على كافة المستويات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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