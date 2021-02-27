شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات الاجتماعية» توضح حالات إصابات العمل المستحقة للتعويض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، الحالات التي تعتبر إصابة عمل وتستحق التعويض.
وأوضحت “التأمينات” عبر “تويتر” أنه يجب على العامل أن يبلغ عنها خلال 7 أيام فقط من وقوعها وعلى صاحب العمل أن يبلغ عنها خلال ثلاثة أيام، وهي كالتالي:
– إذا وقع حادث للعامل المشترك أثناء العمل أو بسببه.
– إذا وقع حادث للعامل أثناء ذهابه من منزله للعمل أو العكس أو من مقر العمل لمكان تناول الطعام أو المسجد.
– إذا حدثت إصابة أثناء تأدية تكليف من صاحب العمل.
– الإصابة بمرض بسبب بيئة العمل.
– الإصابة بمرض من الأمراض المصنفة في جدول الأمراض المهنية.
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