إعلام: وفاة أرملة رئيس مصري أسبق

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وسائل إعلام مصرية، إن "تشيع الجنازة سيكون عقب صلاة العصر اليوم، بقرية أبوطالب مركز طامية بمحافظة الفيوم، ويدفن جثمان الفقيدة إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة".

يشار إلى أن "الدكتور صوفي أبوطالب كان قد تولى رئاسة مصر لمدة 8 أيام بعد اغتيال الرئيس محمد أنور السادات ليصبح رابع رئيس بعد محمد نجيب وجمال عبدالناصر وأنور السادات، حيث كان يشغل منصب رئيس مجلس الشعب".

ووفقا لدستور 71 كان اختيار رئيس الجمهورية في مصر، يتم عبر اختيار مجلس الشعب اسمًا أو مرشحًا للرئاسة، ويطرحه للشعب للاستفتاء عليه، وكان ينص أيضا على أن يتولى رئيس مجلس الشعب، المنصب الرئاسي للجمهورية، في حال خلو منصب رئيس الجمهورية بالوفاة، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة.

وتولى صوفي أبوطالب رئاسة مجلس الشعب في الفترة من 4 نوفمبر/تشرين الثاني عام 1978 حتى 1 فبراير عام 1983، وتوفي فجر يوم 21 فبراير/شباط 2008 في ماليزيا، عندما كان يشارك في الملتقي العالمي الثالث لرابطة خريجي الأزهر حول العالم في كوالالمبور‌.