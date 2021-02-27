جعجع يقطع عهد على نفسه أمام الشعب اللبناني

دبي - محمود عبدالرازق - وقال جعجع في ذكرى تفجير كنيسة سيدة النجاة عبر حسابه بـ"تويتر"، "أعد الشعب اللبناني وخصوصا أهالي شهداء تفجيري كنيسة سيدة النجاة ومرفأ بيروت بأنه لو مر ليس فقط 27 سنة على تفجير الكنيسة، لو مرت 270 سنة، ولو مر ليس فقط 6 أشهر على تفجير المرفأ، لو مرت حتى 6 سنوات، فنحن لن نألوا جهداً وسنناضل بكل قوانا من أجل معرفة الحقيقة".

وأضاف "منذ بضعة أيام قمنا بإرسال عريضة نيابية وقع عليها جميع نواب "تكتل الجمهورية القوية" إلى الأمين العام للأمم المتحدة للمطالبة بتشكيللجنة تقصي حقائق دولية والتي هي السبيل الوحيد لمعرفة الحقيقة في ما يتعلق بتفجير المرفأ".

وأتم قائلا "أما بالنسبة لتفجير كنيسة سيدة النجاة فلا بد أن يأتي يوما يكون لدينا فيه حد أدنى من القضاء في لبنان وهناك سيكون البكاء وصرير الأسنان لأنه سيظهر المرتكب الحقيقي لهذا التفجير".