شكرا لقرائتكم خبر عن هل يأثم من رأى منكراً ولم ينكره؟ الشيخ المصلح يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم من رأى منكراً ولم ينكره.

وقال المصلح ردا على سؤال ” هل يأثم من رأى منكرا ولم ينكره”، جاء في القرآن الكريم {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.

وأضاف الشيخ المصلح: فإذا رأى على أخيه خطأ أو نقصاً فليرفق به، وليأمره بالمعروف بلطف ويدله إلى الخير، وينهاه عما يكون من خطأ بأسلوب حسن لقوله تعالى {ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ}.