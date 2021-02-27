شكرا لقرائتكم خبر عن هل يأثم من رأى منكراً ولم ينكره؟ الشيخ المصلح يجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، حكم من رأى منكراً ولم ينكره.
وقال المصلح ردا على سؤال ” هل يأثم من رأى منكرا ولم ينكره”، جاء في القرآن الكريم {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.
وأضاف الشيخ المصلح: فإذا رأى على أخيه خطأ أو نقصاً فليرفق به، وليأمره بالمعروف بلطف ويدله إلى الخير، وينهاه عما يكون من خطأ بأسلوب حسن لقوله تعالى {ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ}.
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