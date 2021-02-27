شكرا لقرائتكم خبر عن المسند: مازلنا في فصل الشتاء.. وساعات النهار تزيد تدريجياً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، إننا مازلنا في فصل الشتاء، مضيفاً “تستمر زيادة ساعات النهار بمعدل دقيقة و23 ثانية يومياً”.

وأضاف المسند، عبر حسابه في “تويتر”، في هذه الأيام وحتى الثلث الثالث من شهر مارس تقريباً يبلغ وقت دخول وقت صلاة العصر الحد الأقصى له خلال العام، وتستمر زيادة ساعات النهار بمعدل دقيقة و23 ثانية يومياً.

وتابع د. عبدالله المسند: “إننا ما زلنا في فصل الشتاء”.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا لسحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة ،مكة المكرمة، المدينة المنورة ، تبوك ،الجوف ،حائل). ورياح سطحية نشطة على شرق ووسط المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط. وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شماليه غربية بسرعة 16-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.