شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراض «مسيرة مفخخة» أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، صباح اليوم السبت، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المملكة.
وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت – ولله الحمد – صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية تجاه مدينة خميس مشيط.
وأوضح العميد المالكي أن محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة تمثل جرائم حرب، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
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