الأمير هاري يكشف سبب مغادرته بريطانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أرجع الأمير هاري تخليه عن واجباته الملكية إلى الصحافة البريطانية "المؤذية" التي دمرت صحته النفسية، مضيفا أنه لم ينسحب من الخدمة العامة.



وأعلن قصر بكنجهام في الأسبوع الماضي أن هاري، حفيد الملكة إليزابيث، وزوجته الأمريكية ميجان انفصلا بشكل نهائي عن العائلة المالكة ولن يعودا كفردين عاملين في العائلة وسحبت الملكة منهما المنظمات التي كانت تحت رعايتهما وألقابهما الملكية.

وصدم هاري (36 عاما) وميجان (39 عاما) العائلة المالكة في يناير/كانون الثاني 2020 عندما أعلنا عزمهما التخلي عن واجباتهما الملكية والسعي لحياة جديدة في الولايات المتحدة.

وقال هاري في مقابلة مع جيمس كوردن، مقدم برنامج "ليت ليت شو" في الولايات المتحدة: "لم أنسحب قط. كان تنحيا وليس انسحابا، كانت هناك بيئة صعبة للغاية كما شهد الكثير من الناس حسبما أظن".

وأضاف: "نعلم جميعا كيف تكون الصحافة البريطانية، كان هذا يدمر صحتي النفسية، كان الأمر يبدو مؤذيا. لذلك فعلت ما قد يفعله أي زوج وأب، أردت أن أخرج أسرتي من هنا".

واشتكى الزوجان قبل انتقالهما إلى كاليفورنيا من معاملة الصحف الشعبية البريطانية لميجان، التي لها أب أبيض وأم سمراء، وقالا إن بعضها يصل إلى حد التنمر أو العنصرية.

وقال منتقدو الزوجين، اللذين أعلنا هذا الشهر أنهما ينتظران مولودهما الثاني، إنهما يسعيان للشهرة بطريقتهما الخاصة.

ومن المنتظر بث مقابلة تفصيلية أجرتها المذيعة الأمريكية المعروفة أوبرا وينفري مع هاري وميجان في السابع من مارس/آذار.