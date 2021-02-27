تطعيم إجمالي 3.61 مليون شخص بلقاح مضاد لكورونا بأسبانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت أنه تم تطعيم إجمالي 3.61 مليون شخص بلقاح مضاد لفيروس كورونا.



وتشير التقديرات إلى أن معدل التطعيم في البلاد هو133.925 جرعة من اللقاح في اليوم. وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر 1.5 عام لتطعيم 75% من السكان بجرعتين من اللقاح. وبدأت أسبانيا حملة التطعيم ضد الوباء قبل نحو 8 أسابيع.

ووصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 3.19 مليون إصابة وعدد حالات الوفاة 69.142 .

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام وأربعة أسابيع.