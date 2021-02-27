ماذا قال الملكة إليزابيث عن تطعيم كورونا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، التي تلقت في يناير/كانون الثاني جرعة التطعيم الأولى للوقاية من فيروس كورونا، إن التطعيم كان سريعاً جداً ولم يؤلمها.



وتلقت الملكة إليزابيث (94 عاماً) وزوجها الأمير فيليب (99 عاماً)، الموجود حاليا في المستشفى للعلاج من عدوى أخرى، التطعيم الواقي من كورونا من خلال طبيب العائلة في مقر الملكة بقلعة وندسور، إذ يضعهما سنهما ضمن الفئة ذات الأولوية لتلقي التطعيم في إنجلترا.

وقالت الملكة في اتصال عبر الفيديو مع مسؤولي الصحة الذين يشرفون على توزيع التطعيمات في المملكة المتحدة: "كان الأمر سريعاً جداً، وقد تلقيت الكثير من الرسائل من أناس أدهشتهم سهولة تلقي التطعيم"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأضافت في تصريحات نشرها قصر بكنجهام: "الوخز لا يؤلم على الإطلاق".

وتلقى أكثر من 18.6 مليون بريطاني الجرعة الأولى من التطعيم، وشارك مشاهير من بينهم المغني إلتون جون والممثل مايكل كين في حملات إعلامية لتشجيع الناس على تلقي التطعيم.

وزار أفراد من العائلة المالكة، منهم ولي العهد الأمير تشارلز وابنه الأمير وليام، مراكز تطعيم خلال الأسبوعين الأخيرين لتوجيه الشكر للأطقم الطبية والمتطوعين.

يأتي ذلك وسط حالة من القلق على صحة الأمير فيليب دوق إدنبرة الذي دخل مستشفى في لندن الأسبوع الماضي وأمضى من حينها تسع ليال يتلقى رعاية طبية بعد عدوى لم يتم تحديدها.

وقال القصر إن الأمير فيليب، الذي سيتم عامه المئة في يونيو/ حزيران، يشعر بتحسن ويستجيب للعلاج، لكن من المرجح أن يظل في المستشفى بضعة أيام.