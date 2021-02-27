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هيئة الصحة الكندية توافق على لقاح أسترازينيكا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

وافقت هيئة الصحة الكندية، وهي إحدى المؤسسات التابعة لوزارة الصحة الكندية، اليوم، على اللقاح المضاد لفيروس المستجد (كوفيد-19) الذي طورته الشركة البريطانية السويدية "أسترازينيكا" وجامعة أكسفورد، ما يجعله اللقاح الثالث الذي يتم التصريح به في البلاد.

 

وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو، في مؤتمر صحفي، إن "اللقاحات ستستمر في الوصول بشكل أسرع، بينما نقترب من فصل الربيع - وليس لأن شحنات مودرنا وفايزر تتصاعد فقط، وهو ما عليه الأمر فعلاً - ولكن لأن كندا وافقت الآن على خيار آخر للقاح".

 

وتابع قائلاً: "هذا الصباح، سمحت الصحة الكندية باستخدام لقاح أسترازينيكا - أكسفورد كوفيد-19"، واصفاً إياه بأنه "خبر مشجع للغاية" في مكافحة البلاد للفيروس الفتاك.

 

وقال ترودو إنه تم تأمين 22 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا التي ستبدأ في الوصول في غضون الشهور المقبلة.

 

وقد تعرض ترودو لضغوط من أجل تسريع وتيرة حملة التطعيم في البلاد، حيث تخلفت كندا عن العديد من البلدان الغربية الأخرى، ومن بينها الولايات المتحدة المجاورة، من حيث أعداد الذين تم تطعيمهم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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