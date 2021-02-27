شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الخليجي يؤكد تأييده للسعودية فى الرد على أمريكا حول مقتل خاشقجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، تأييده لبيان الخارجية السعودية، الصادر ردا على التقارير الأمريكية حول مقتل الصحفي والمواطن السعودي جمال خاشقجي.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون، في بيان، إن "ما تقوم به السعودية في دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي وفي مكافحة الإرهاب هو دور تاريخي وثابت"، وأكد أن التقرير الأمريكي بشأن مقتل خاشقجي لا يعدو كونه رأيًا خلا من أي أدلة قاطعة