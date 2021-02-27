اخبار الخليج

التعاون الخليجي يؤكد تأييده للسعودية فى الرد على أمريكا حول مقتل خاشقجي

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الخليجي يؤكد تأييده للسعودية فى الرد على أمريكا حول مقتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، تأييده لبيان الخارجية ، الصادر ردا على التقارير الأمريكية حول مقتل الصحفي والمواطن السعودي جمال خاشقجي.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون، في بيان، إن  "ما تقوم به السعودية في دعم الأمن والسلم الإقليمي والدولي وفي مكافحة الإرهاب هو دور تاريخي وثابت"، وأكد أن التقرير الأمريكي بشأن مقتل خاشقجي لا يعدو كونه رأيًا خلا من أي أدلة قاطعة

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا