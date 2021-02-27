شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية اليمنية تعلن تأييدها الكامل لبيان السعودية بشأن قضية خاشقجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الخارجية اليمنية، تأييدها لبيان المملكة العربية السعودية، التي ردت فيها عن تقارير الاستخبارات الأمريكية حول قضية اغتيال المواطن والصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت الخارجية في بيان: اليمن يشيد بالدور الريادي للمملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان وحرصهما الشديد على أمن واستقرار المنطقة والسلام العالمي.