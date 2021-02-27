الأقمار الصناعية تكشف حجم الدمار الذي خلفه الهجوم الأمريكي على سوريا... صور

دبي - محمود عبدالرازق - وأظهرت الصور التي نشرتها شركة "ماكسار تكنولوجيز" الأمريكية، اليوم، اختفاء عدد من الإنشاءات في الموقع المستهدف، وتناثر الركام وأثار النيران في كل مكان، بحسب المشاهد المعروضة.

وقالت وكالة "فرانس برس"، إن الصور تعود إلى 7 غارات نفذتها القوات الجوية الأمريكية على الحدود السورية- العراقية يوم 25 فبراير/ شباط، مشيرة إلى تقارير تتهم "ميليشيات مدعومة من إيران" باستخدام المباني المدمرة.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، مساء أمس الجمعة، شن الجيش الأمريكي غارة على منشآت في شرق سوريا تستخدمها "فصائل مسلحة مدعومة من إيران"، وذلك ردا على الهجمات الصاروخية الأخيرة على مواقع للقوات الأمريكية في العراق.

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وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في بيان: "بتوجيه من الرئيس بايدن، شنت القوات العسكرية الأمريكية في وقت سابق من مساء الخميس، غارات جوية على البنية التحتية التي تستخدمها الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في شرق سوريا".

وأضاف أن

هذه الضربات تمت الموافقة عليها ردا على الهجمات الأخيرة ضد أفراد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق، والتهديدات المستمرة لهؤلاء الأفراد.

وأشار إلى أن الضربات دمرت منشآت عدة في نقطة سيطرة حدودية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران ومنها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء، على حد قوله.

أدانت دول عدة، من بينها روسيا، الهجوم الأمريكي على الأراضي السورية، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، إن موسكو تدين الغارة الجوية الأمريكية على منشأة في سوريا، وتدعو واشنطن إلى احترام سيادة الجمهورية العربية السورية.