ملفات هامة يحملها وزير الخارجية العراقي في زيارته إلى طهران

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف الصحاف، أن وزير الخارجية فؤاد حسين، والوفد المرافق له وصل إلى طهران، والتقى بنظيره الإيراني محمد جواد ظريف، ويبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع الإقليمي والدولي وانعكاساته على المصالح المشتركة.

وكشف الصحاف، عن الملفات التي يحملها الوزير في زيارته إلى طهران وهي مباحثات بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين، ومشاورات تتعلق بالوضع الأمني في العراق والمنطقة وسبل اعتماد مسارات لخفض التوتر والبناء على المصالح المشتركة تعزيزا للتوازن في المنطقة.

الجدير بالذكر أن "هذه هي الزيارة الثانية لوزير الخارجية العراقي إلى طهران خلال شهر فبراير/ شباط الجاري، بعد لقائه في 3 فبراير/شباط الماضي بالرئيس الإيراني حسن روحاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني وعدد من المسؤولين الآخرين.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان البنتاغون، عن أن "سلاح الجو الأمريكي وجه ضربة مباشرة ضد مواقع تابعة لجماعات مسلحة تدعمها إيران شرق سوريا"، ردا على الهجمات الأخيرة على عسكريين أمريكيين في العراق، فيما حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، إيران بعد الهجوم الجوي الأخير على شرق سوريا قائلا "لن تفلتوا من العقاب، احذروا".

كما أصدرت وزارة الدفاع العراقية، أمس الجمعة، بيانا عبرت فيه عن استغرابها من تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، حول تبادل المعلومات الاستخبارية قبل الضربة الموجهة على سوريا.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية السورية، إدانة دمشق بأشد العبارات للعدوان الأمريكي الذي وصفته بـ"الجبان والموصوف" على مناطق في دير الزور قرب الحدود السورية العراقية والذي يتناقض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.