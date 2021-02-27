رئيس وزراء عربي سابق: الربيع العربي لم ينته والمعركة بين الحكام والشعوب مستمرة

دبي - محمود عبدالرازق - و عبر الإنترنت، في المؤتمر الثاني للمجلس العربي، تحت شعار "الربيع العربي: دروس التجربة وتحديات المستقبل" عن رأيه فيما حدث للثورات العربية.

وأوضح عبد الإله كيران أن "الجيل الأول من الحكام الذي جاء بعد حركة استقلال الشعوب وتحريرها حكم بنوع من العدل والمبادئ، أما الجيل الثاني فسرعان ما تحكموا في الثروات واستأثروا بالمال واستبدوا بالسلطة، مثلما فعل الرئيس التونسي الراحل، زين العابدين بن علي وزوجته وحاشيته"، بحسب قوله.

وتابع: "لذلك قامت الثورات ممن الشعوب وانطلقت شرارة الربيع العربي من تونس وتبعها أنظمة أخرى، والتي جاءت لحل المشكلة العميقة ومن أجل تغيير الواقع".

وأردف عبد الإله كيران: "هزمت الثورات في مصر، لكنها لم تمت وكذلك في تونس، والربيع العربي لم ينته، وإذا الحكام الحاليون انتصروا فسوف تهزمهم الشعوب في المستقبل، والمعركة مستمرة والمشكلة ما زالت موجودة".

وشدد على أن "الحكام ما زال أمامهم فرصة للتصالح مع شعوبهم وتوزيع ثرواتها عليهم بالعدل، وأن يحكموا بالديمقراطية وأن يكونوا مستعدين أن يسلموا المشعل لغيرهم وإذا لم يفعلوا ستنقلب الشعوب عليهم".