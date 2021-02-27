"الداخلية التونسية" تغلق منافذ العاصمة تحسبا لأى تهديدات إرهابية

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، إغلاق منافذ العاصمة تحسبا لأى تهديدات إرهابية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكانت الداخلية التونسية، قد اعلنت يوم الخميس الماضى، عن القبض على 3 عناصر تكفيرية، مطلوب القبض عليها بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابى فى عدة ولايات تونسية.

وقالت الداخلية التونسية، فى بيان لها، إن وحدات القوة الأمنية المشتركة لمكافحة الإرهاب بالقصرين، تمكنت من القبض على عنصر تكفيرى (28 سنة) مطلوب بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابى، وصادر في شأنه حكم بالسجن لمدة سنتين.

وأضافت الوزارة، فى بيان آخر، أن مصلحة الوقاية من الإرهاب للحرس الوطني ببنعروس والإدارة الفرعية للتوقي من الإرهاب بالعوينة، قاما بالقبض على عنصر تكفيري آخر من أجل الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابى وصادر في شأنه حكما بالسجن لمدة سنتين.

كما أشارت الوزارة، إلى أن فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالنفيضة، ومصلحة الوقاية من الإرهاب بسوسة تمكنا من القبض على عنصر تكفيرى ثالث وصادر فى شأنه حكما بالسجن لمدة سنة.