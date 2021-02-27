شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تطالب الأطراف الليبية بالتكاتف لتسريع تشكيل الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، اليوم السبت، بضرورة تكاتف جميع الأطراف الليبية وتسريع عملية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.



ودعا المبعوث الأممي - خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في روما - إلى عقد جلسة رسمية موحدة لمجلس النواب الليبي لإجراء تصويت منح الثقة للحكومة.



وناقش الطرفان - خلال اللقاء - أهمية الدعم الثابت من المجتمع الدولي للعملية السياسية الليبية. وأعرب كوبيش - بحسب ما نشرته بوابة "الوسط" الليبية - عن تقديره للدعم الإيطالي الثابت لجهود الأمم المتحدة في ليبيا.