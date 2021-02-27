اخبار الخليج

الأمم المتحدة تطالب الأطراف الليبية بالتكاتف لتسريع تشكيل الحكومة الجديدة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تطالب الأطراف الليبية بالتكاتف لتسريع تشكيل الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، اليوم السبت، بضرورة تكاتف جميع الأطراف الليبية وتسريع عملية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.


ودعا المبعوث الأممي - خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في روما - إلى عقد جلسة رسمية موحدة لمجلس النواب الليبي لإجراء تصويت منح الثقة للحكومة.


وناقش الطرفان - خلال اللقاء - أهمية الدعم الثابت من المجتمع الدولي للعملية السياسية الليبية. وأعرب كوبيش - بحسب ما نشرته بوابة "الوسط" الليبية - عن تقديره للدعم الإيطالي الثابت لجهود الأمم المتحدة في ليبيا.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا